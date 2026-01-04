「使わない日はない」というくらい食卓には欠かせないニンジン。鮮やかな色で料理に彩りを添え、栄養面でも頼れる存在です。寒さで甘みを増す冬こそ、一番おいしい食べ頃。今回は、そんなニンジンの魅力を再発見できるアイデアレシピ8選をご紹介します。ニンジン餅やチヂミ、チップスなど、「こんな食べ方があったんだ！」と思わず試したくなるレシピが目白押し。ぜひチェックしてみてくださいね。■【ヘルシーなおやつにもなる】