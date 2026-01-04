1月4日（日）の『路線バスで寄り道の旅』は、2026年の旅始めとなる新春スペシャルが放送される。新年にふさわしく開運スポットを巡る今回は、各界のイケオジたちが集結。さらに、現在公開中の『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』から天海祐希を筆頭にキントリメンバーも登場するほか、デビュー以来25回紅白歌合戦で歌声を披露し続ける歌手・氷川きよしも参戦する。総勢12人の豪華ゲストたちを迎えて、今年も徳光和夫と田中律子が新