セリエA 25/26の第18節 アタランタとローマの試合が、1月4日04:45にゲヴィス・スタジアムにて行われた。 アタランタはジャンルカ・スカマッカ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）、シャルル・デケテラーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するローマはエバン・ファーガソン（FW）、パウロ・ディバラ（FW）、マティアス・スーレ（FW）らが先発に名を連ねた。 12