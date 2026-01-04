箱根駅伝の5区で見事な快走を見せ、チームを優勝に導いた今井正人（順天堂大学）、柏原竜二（東洋大学）、神野大地（青山学院大学）。「山の神」と称された彼らは、「山に強い選手にはある共通点がある」と口を揃える。そこから見える「4代目山の神」が生まれる条件とは？今井と神野が5区をテーマに語り尽くす。※本稿は、作家の佐藤 俊『箱根5区』（徳間書店）の一部を抜粋・編集したものです。5区攻略最初の関門は寒暖差への対応