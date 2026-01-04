ブルガリアは現地時間2026年1月1日、正式にユーロ圏に加盟し、法定通貨としてユーロの使用を開始しました。これにより、ブルガリアは21番目のユーロ導入国となりました。同日以降、ユーロはブルガリア・レフに代わって、段階的にブルガリアの法定通貨となります。（提供/CRI）