女優の倉科カナ（38）が、きょう4日に放送開始するNHKBS時代劇「浮浪雲」（日曜後6・45、初回は後7・00）に出演する。幕末の品川宿を舞台とした人情劇で、各キャラクターの魅力を語った。佐々木蔵之介が演じる、ふわふわとつかみどころのない風体で日々を気ままに生きる風変わりな男「浮浪雲」が主人公。倉科は、いつの間にか人々の運命を優しく動かしてゆく“雲”と、11歳の長男・新之助を支えるしっかり者の妻・かめを演じ