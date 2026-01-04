◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)2度目の3連覇を果たした青山学院大学。5区で区間新記録を樹立し、往路優勝の立役者である“新・山の神”黒田朝日選手がマラソンへの思いを語りました。5区ではトップと3分24秒差の5位でタスキを受け取り、前を行くライバル校をごぼう抜き。青山学院大学OBの若林宏樹さんが前回大会記録した従来の区間記録を1分55秒更新する1時間7分16秒をマーク。異次元のタイムでチームをけ