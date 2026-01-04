アイドルグループ・NEWSの小山慶一郎が、きょう4日(21:00〜)に放送されるフジテレビ系スペシャルドラマ『うちの弁護士はまたしても手がかかる』に出演。同局のドラマ出演は、『ラッキーセブン スペシャル』(13年1月3日放送)以来、13年ぶりとなる。小山慶一郎小山が演じるのは、芸能事務所のマネージャー・大山栄一郎。売れっ子女優・山中ゆり(中山ひなの)のマネージャーを務めている。令和の時代に「ちゃんゆり」「ジャーマネ」な