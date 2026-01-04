阿部サダヲ主演のスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！ 〜真⾯⽬な話、しちゃダメですか？〜』（TBS系）が、今日1月4日21時より放送。“タイムトンネル”を手にした市郎（阿部）が再び令和に降臨し、とんでもない行動を連発する。【写真】純子（河合優実）の未来のために過去や未来へタイムスリップする市郎（阿部サダヲ）本作は、2024年1月期に放送された連続ドラマ『不適切にもほどがある！』（TB