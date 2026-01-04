【ロサンゼルス共同】メキシコ外務省は3日、米軍によるベネズエラ攻撃について「一方的な軍事行動を強く非難する」との声明を発表した。国連憲章の明白な違反だと強調。「対話と交渉」で解決すべきだと訴え、緊張緩和に向けて行動するよう国連に求めた。中南米でのいかなる軍事行動も地域の安定を損ねる「深刻なリスク」になると指摘した。