高齢者の一人暮らしが増え、地域社会とのつながりも薄れる中、身寄りのない方の「孤独死」が増加している。頼れる家族や親族がいない場合、誰に頼ればいいのだろう。そんな不安に寄り添おうと、全国に先駆けて独自の終活支援事業に取り組んでいる神奈川県･横須賀市を取材した。【写真を見る】横須賀市の一時安置所に保管されている遺骨「私を引き取る人がいません」孤独死した高齢男性からの遺書幕末以来、海軍の街として発展して