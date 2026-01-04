テレビ東京は8日午後6時25分から、『同じ穴の頂〜同業者が口を揃える神様〜』を放送する。【場面カット】ゆったりジャケット姿でほほ笑む本田翼2025年11月23日に放送された第1弾が反響を呼んだ。このたび、ゴールデン枠で第2弾の放送が決定した。さまざまな業界には、世間に知られていなくても同じ業界の人に憧れられ、尊敬され、愛される同じ穴（業界）の頂がある。その頂に君臨する神様を発掘＆こだわりに密着し、どうやって