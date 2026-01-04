女優宮本茉由（30）が民放ドラマ初主演を務めるテレビ東京系「この愛は間違いですか−不倫の贖罪−」（1月7日開始、水曜深夜1時）の会見が3日までに行われ、見どころなどをPRした。4人の男女の“秘密の関係”が交錯する、予測不能なジェットコースター不倫サスペンス。宮本はセックスレスに悩み、愛と裏切りの心理戦に巻き込まれる主婦役に挑戦する。宮本は民放ドラマ初主演の大役に「座長みたいなことは全然できていなくて申し訳