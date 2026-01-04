渋谷の街を見渡す「ホテルインディゴ東京渋谷」から、季節の訪れを華やかに彩るストロベリーアフタヌーンティーが登場しました。提供は2026年1月5日（月）から。熟練パティシエが手掛ける10種の苺スイーツに加え、イタリアンエッセンスを効かせたセイボリーや選べるドリンクも充実。甘酸っぱい香りと洗練された味わいに包まれる、ご褒美のような時間が楽しめます。予約は2025年12月2日（火）より開