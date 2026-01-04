4日も冬型の気圧配置が続き、北日本を中心に日本海側は、雪が降りそうです。東北と北海道の日本海側は断続的に雪が降り、吹雪く所があるでしょう。北陸は雪や雨が降り、山陰や九州北部も雲が多くなりそうです。一方、太平洋側は、空気の乾いた冬の青空が広がるでしょう。予想最高気温です。東北から九州は、3日より高くなりますが、各地でこの時期らしい寒さが続くでしょう。週間予報です。仕事始めの5日以降も冬の天気分布となり