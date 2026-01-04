◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 （３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）静岡県高校出身選手は、東京国際大の大村良紀（４年）＝浜松商高出＝が７区（２１・３キロ）で出場。卒業後は競技から離れる予定の大村は、区間１６位の１時間４分３８秒で箱根ラストランとなった。２日の往路では、東海大の兵藤ジュダ（４年）＝東海大静岡翔洋高出＝が