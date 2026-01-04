ソフトバンクのザイレン（曽布川ザイレン）内野手（１９）が、しずおか報知の新春インタビューに応じた。フィリピン人の母を持つ高校通算２９発の大砲として注目を浴び、浜松商から２０２４年ドラフト育成２位入団。昨季は主に３、４軍で研さんを積んだ。支配下登録を目標に掲げる若鷹が、決意の２年目へ新年の意気込みを明かした。（取材・構成＝伊藤明日香）＊＊＊＊＊ザイレンは、ルーキーイヤーの昨季を「本当にあっとい