お笑いコンビ、さまぁ〜ずの大竹一樹（58）が2日深夜放送されたTBS系「『ウンナンの気分は上々。』ご無沙汰しておりましたSP」に出演。病気になったことを告白した。今回、同番組で大竹は、ウッチャンナンチャン内村光良、ネプチューン名倉潤と3人で、約23年ぶりとなる千葉へのサーフィン旅を実施した。冒頭、都内の待ち合わせ場所に遅刻して到着した大竹は、先に着き1人で待っていた名倉から「遅いっすよ」とさっそく突っ込まれる