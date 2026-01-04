岐阜県飛騨市で1月3日、正月休みを利用した二十歳を祝う式典が行われました。飛騨市では3日、華やかな晴れ着や真新しいスーツに身を包んだ若者たち172人が参加し「二十歳のつどい」が行われました。式典では、3人が二十歳のメッセージとして、これまでの感謝や将来への決意を力強く発表しました。古田朔太郎さん：「これまでに受けた恩や支えへの感謝を忘れずに、一歩一歩確かな足取りで未来へ向かっていきます