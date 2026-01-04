藤井流星が主演を務め、七五三掛龍也が共演する1月10日スタートのドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）に、井桁弘恵が結婚披露宴中に毒を盛られた悲劇の花嫁役で出演することが発表された。併せて、藤井演じる和臣、七五三掛演じる桜庭、そして井桁を加えた3人の新ビジュアルが公開となった。【写真】井桁弘恵、チェックのミニスカ制服コーデに反響「CUTEすぎる」作家・夏原エヰジが2025年３月