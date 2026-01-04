筆者が父と2人で知り合いのお宅を訪れたときのことです。久しぶりに会った相手を褒めるつもりで口にしたひと言が、思わぬ後悔を招くことになりました。しかしその出来事は、大切な学びとなりました。 軽い気持ちで口にしたひと言 父と一緒に知り合いのお宅を訪れたときのことです。当時の私は、体型について深く悩みを抱えており、細い体型への憧れが強かったため、痩せている人を見ると、つい羨ましく思っていました。そのと