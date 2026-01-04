元横綱・貴乃花光司氏（５３）が新年にプライベート姿をアップした。４日までにインスタグラムで「明けましておめでとうございます本年も宜しくお願い申し上げます」と今年初投稿。オールバックヘアにおしゃれな眼鏡でマフラーを巻いた。土俵では考えられないような満面の笑顔。ふっくらした姿にフォロワーは「晴れやか」「素敵な笑顔にこちらも口角が上がります」「こんな素敵な笑顔が元旦から見れて幸せです」とホッコリ