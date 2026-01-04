〈《史上最悪の少年犯罪》“女子高校生コンクリ詰め殺人事件”から11年後…27歳になった犯人Fとの接触「なんの件ですか？」「11年前の事件です」〉から続く史上最悪の少年犯罪と呼ばれる「綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件」。たった7日間しかなかった昭和64年（1989年）の1月4日に被害者のX子さんは命を落とした。その日から今日でちょうど37年が経つ。【衝撃画像】「自分に科される刑はなんだろう」準主犯格Bから著者に