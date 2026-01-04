アメリカのベネズエラ攻撃について各国からは国際法に違反しているとトランプ政権を非難する声が相次いでいます。ベネズエラと友好関係にある中国とロシアは強く非難しています。中国外務省は、「主権国家と国家元首に対する武力の行使に衝撃をうけた」としたうえで「国際法に著しく違反している」と非難しました。ロシア外務省も「武力による侵略行為だ」とした上で、マドゥロ大統領夫妻を解放するよう求めました。ブラジルのルラ