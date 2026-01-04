選手たちに健康の重要性を問いかけ続けた指揮官は、阪神園芸とも密なコミュニケーションを図っていた(C)産経新聞社徹底的に管理されたリスク。細かな配慮はキャンプ地でも史上最速のリーグ優勝を成し遂げた2025年の阪神の強さは群を抜いていた。投手では村上頌樹、才木浩人のダブルエースがローテーションでフル回転するなど先発陣は質、量ともに充実し、50試合連続無失点の世界記録を打ち立てた石井大智、守護神の岩崎優ら各々