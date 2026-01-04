きょうも日本海側は雲が多く、北日本や北陸を中心に雪が降る見込みです。降り方が強まるおそれがあるため、積雪の増加にご注意下さい。また、北陸の平野部では雨になる所もあり、雪解けによる路面の悪化にも注意が必要です。一方、太平洋側は、東日本や西日本を中心に晴れるでしょう。空気の乾燥が続きます。火の取り扱いにはお気をつけ下さい。日中の最高気温は、きのうより高い所が多いでしょう。ただ、それでも平年並みで、全国