ユーチューバーのヒカル（34）が3日までに自身のYouTubeチャンネルの一部動画のタイトルを変更した。ヒカルは先月30日にアップした動画に「うつ病と診断されました」というタイトルを付けていた。「最近本当に“撮影したい”っていう気持ちが全く起きてなくて」「一応、知り合いの精神科の先生に、今の自分の状態を話したら“たぶんそれ、無気力症候群かうつ病の一歩手前だね”みたいなこと言われたんですけど。一応、そうやって言