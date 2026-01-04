ＤｅＮＡの牧秀悟内野手（２７）が３日、若手巨大化プロジェクトをたちあげた。ハマの将来を担う若手をでかくさせる。毎年恒例となっている鹿児島・鹿屋市内で行う自主トレに、新たにチームから高卒２年目の田内、２３歳の加藤、育成３年目の高見沢の３人の内野手が参加する。「食べさせます。自分が食べられない分。体づくりという部分で自分が経験したところを推していければ」と宣言。野球の技術だけではなく、食事を通して