今日はいったい、何の日でしょうか？知っていると、今日を特別な日に感じることができるかも…！「1月4日」今日は何の日？「1月4日」は、何の日でしょうか？ヒントは、政界に大きな足跡を残した人物の誕生日です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「桂太郎の誕生日」でした！1月4日は「桂太郎の誕生日」です。桂太郎は、1901年（明治34年）に、第