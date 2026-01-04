全日本バレーボール高校選手権（春高バレー）が、５日に東京体育館で開幕する。女子の旭川実は、４強まで進んだ２０２４年以来、２年ぶりの出場。高校総体では２年連続道決勝で敗れるなど、苦しい時間も成長につなげてきた。エースを中心とした２年前のチームとは異なり、粘り強い守備と全員バレーが持ち味。全国の舞台で、再び４強を目指す。長かった“冬”を乗り越え、旭川実が２年ぶりに春高の舞台に立つ。２年前の同大会で