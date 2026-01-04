ＭＬＢ公式ＳＮＳは３日（日本時間４日）、２６年シーズンのＭＶＰ、サイ・ヤング賞、新人王、最優秀救援、最優秀監督を予想した。ナ・リーグのサイ・ヤング賞に名を連ねたのはドジャース・山本由伸投手（２７）。山本はメジャー２年目だった昨季、チームで唯一１年間先発ローテを守り抜いて３０試合に先発し、１２勝８敗、防御率２・４９の成績を残し、サイ・ヤング賞投票で３位に入った。ポストシーズンでも２完投をマーク。