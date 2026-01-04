ベネズエラで軍事作戦を行ったトランプ大統領の狙いについてワシントン支局から中継です。◇トランプ大統領はベネズエラの政権移行に関与する考えを示していて、軍事作戦の本来の目的が政権を転覆し、アメリカに友好的な政権をつくることにあったといえます。トランプ大統領「私の指示のもと、米軍はベネズエラの首都で驚異的な軍事作戦を実施した」「我々は安全で適切かつ慎重な政権移行が実現するまで、ベネズエラを