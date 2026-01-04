【風人もよう中里昌暉さん（18）】北松農高（長崎県平戸市田平町）の相撲部員として活躍し、大相撲立浪部屋への入門が決まった。初場所（11日初日）の新弟子検査に臨むため昨年暮れ、夢を抱いて上京した。道のりは平たんではなかった。保育園児のころ発達障害の一つであるADHD（注意欠陥・多動性障害）と診断され、出身地の佐世保市では小学2年から中学卒業まで特別支援学級で過ごした。症状をからかわれたり、いじめに遭っ