5年間、待ってた成人式−。長崎市尾上町の出島メッセ長崎で3日、5年前に成人を迎えた25歳の若者たちが集う「ながさき25祭フェス〜5年越の成人式〜」があった。会場には県内外から300人の25歳当事者やその家族らが訪れ、久しぶりの再会を喜んだ。新型コロナ禍の2021年、成人式もオンライン開催となり、節目を盛大に祝うことができなかった。そのときの“新成人”らが5年の時を経て「長崎に集まり再会できる場をつくろう」と企画