昨年10月に発足し、高い支持率を維持する高市早苗政権が安定軌道に乗るかを占う一年になる。連立与党の自民党と日本維新の会は、強い信頼関係で結ばれているわけではない。与党の衆参両院の議席数も心もとない。高市首相がこだわりを持つ政策を円滑に遂行するには、安定した政権基盤が必要だ。首相が衆院の解散・総選挙に打って出るかが焦点となる。■予算成立へ駆け引き通常国会は今月23日に召集される見通しだ。政権に