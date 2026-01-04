12日の成人の日に先立ち、佐賀県多久市、武雄市、有田町で3日、20歳を祝う式典があった。華やかな晴れ着やスーツ姿で集まった出席者たちは同級生との再会を楽しみ、新たな一歩をかみしめた。多久市では市中央公民館で開かれ、対象の178人のうち128人が出席。各校区の代表3人が壇上で誓いの言葉を述べた。山口県の下関市立大2年、荒島陽菜さん（19）は「これまで多くの人に守られ、育ててもらったように、今度は私が誰かを支え