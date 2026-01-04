技術で日本をアップデートする−。福岡県飯塚市の九州工業大発のスタートアップ（新興企業）「Pascaline（パスカリーヌ）」が今月、同市で出帆する。人工知能（AI）を活用するソフトウエアで、交通事故処理専門の行政書士向けに電話対応業務を大幅に削減し、情報を一元管理できるシステムを開発。起点はニッチな分野だが、将来は弁護士など「士業」全般でのサービス展開を目指す。