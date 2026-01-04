2020年7月の熊本豪雨で被害を受けた熊本県八代市坂本町の「球磨川温泉鶴之湯旅館」が、昨年12月下旬に営業を再開した。築70年超のレトロな木造3階建ては全国的にも希少で、川を一望できる全面ガラス張りの長い廊下が特長。地震や豪雨、時代の荒波を何度もくぐり抜け、実に3回目の再起にこぎ着けた4代目の土山大典（だいすけ）さん（43）には、次なる夢もできた。