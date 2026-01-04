「水が枯れない」と言われる伝説の池が、枯れ果てつつある。池の名は「鏡ケ池」。福岡県太宰府市と大野城市、宇美町にまたがる四王寺山の古代山城・大野城跡（国特別史跡）の近くにある。自治体発行の史跡案内冊子にも「ふしぎ！水がなくならない鏡ケ池」と写真入りで紹介されるほどの池なのだが…。