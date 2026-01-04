作刀の仕事始めとなる「初打ち」が3日、熊本県荒尾市川登の刀鍛冶工房「松永日本刀剣鍛錬所」であり、刀匠の松永源六郎さん（77）が日本刀の原料である玉鋼（たまはがね）をたたいて鍛錬した。松永さんと弟子は庭先に祭った鉄の神様に1年間の安全を祈願し、工房へ入った。松永さんはマツ炭の火床にふいごで空気を送りながら、有明海などの砂鉄で作ったこぶし大の玉鋼を1300度以上に加熱。機械式ハンマーで火花を飛び散らして繰