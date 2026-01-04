【ベルリン共同】ドイツのメルツ首相は3日、米軍によるベネズエラ攻撃とマドゥロ大統領拘束を受けた声明で「米国の介入の法的な評価は複雑だ。国家間の関係は国際法の原則が適用されなければならない」と強調した。混乱拡大を防ぐため、選挙による秩序ある政府の移行を求めた。マドゥロ氏について「自国を破滅へと導いた」と指摘。ベネズエラを麻薬取引に巻き込んだとしたほか、大統領選の不正疑惑を挙げて強く批判した。