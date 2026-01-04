巨人からポスティングシステムを利用して大リーグ移籍を目指していた岡本和真内野手（29）がブルージェイズと4年総額6000万ドル（約94億2000万円で契約を結ぶことが3日（日本時間4日）、分かった。巨人の主砲が交渉期限前日に新天地が決まった。ブルージェイズは今季ワールドシリーズに進出も、惜しくもドジャースに3勝4敗とあと一歩のところで世界一を逃した。来季こそ世界一へと燃えるチームにとって岡本の加入は大きい。