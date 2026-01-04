この先は太平洋側は晴れる日が多く空気の乾燥が続きそうです。火の取り扱にご注意ください。1年でも最も寒い時期に入り、厳しい寒さとなるでしょう。体調管理にもご注意ください。1週目(5日〜11日):仕事始めや学校のはじまりの天気や気温は?三が日が明け、日常に戻る頃です。仕事や学校が始まる方も増えてきます。成人の日や大学入学共通テストも控えているため、この先の天気や気温を詳しく解説し、注意点をお伝えします。明日5日