日本ハムの北山亘基投手（２６）が３日、今年３月に開催されるＷＢＣへの強い思いを明かした。「ＷＢＣはメジャー組も帰ってくると思うので、僕自身も持っている以上の力が出せるんじゃないかなと期待しています。もし選んでいただければ、新しい自分の姿にワクワクしながら、国のために頑張りたい」。昨年１２月２６日には大谷（ドジャース）や菊池（エンゼルス）ら先行メンバー８人が発表された。連覇を目指す史上最強軍団への