日本人カルテットが所属する名門セルティックは、１月３日に開催されたスコットランドリーグの第21節で、宿敵レンジャーズとホームで対戦。前田大然が先発、旗手怜央と山田新が途中出場、稲村隼翔がメンバー外となったなか、19分に先制したものの、後半に３ゴールを叩き込まれ、１−３で完敗を喫した。これでウィルフリード・ナンシー監督体制になった２勝６敗。セルティックの専門メディア『The Celtic bhoys』は「もし今夜、