◇第105回全国高校ラグビー大会準々決勝東海大相模17―21東福岡（2026年1月3日東大阪市・花園ラグビー場）東海大相模（神奈川第2）は17―21で東福岡（福岡第2）に敗れ、同校初の4強入りを逃した。一時は10点のリードを奪うなど7度の全国制覇を誇る東福岡を追い詰めながら、悔しい逆転負け。選手たちは涙を流した。3年生の主な進路は以下の通り。◆東海大相模の主な3年生の進路阿部太飛（青学大）、中村悠稜、中