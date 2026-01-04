◇第105回全国高校ラグビー大会準々決勝京都成章23―12御所実（2026年1月3日東大阪市・花園ラグビー場）京都成章は3大会ぶりの4強進出を決めた。高校日本代表候補のCTB森岡悠良はゴールキック1本、PG2本を成功。前半11分には敵陣35メートルで相手のパスをインターセプトし、前方へキックパス。中央左に飛び込んだFB春藤のトライをアシストし、「気持ち良かった」と笑った。準決勝で対戦する東福岡は、3学年上で同校OBの兄