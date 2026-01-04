◇第105回全国高校ラグビー大会準々決勝桐蔭学園32―22東海大大阪仰星（2026年1月3日東大阪市・花園ラグビー場）桐蔭学園が王者の強さを示した。前回大会決勝と同じカードとなった東海大大阪仰星との一戦。前半3分にFB曽我のDGで先制すると、同7分には展開力を生かしてWTB鈴木が、同29分にはモールからHO堂薗主将がトライを挙げた。多彩なアタックで後半にも2トライを追加し、藤原秀之監督は「試合運び的には、この大会で