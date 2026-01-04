◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)青山学院大学の総合優勝で幕を閉じた今大会。2度目の3連覇を達成しただけでなく、タイムでは総合記録・往路記録・復路記録の全てを塗り替える圧巻の走りを見せました。このレースを見守った解説の瀬古利彦さんは、その青山学院大学を率いる原晋監督の手腕を絶賛。インタビューに現れた原監督と、5区を走り優勝の立役者でもある黒田朝日選手に向かって「すごすぎる。原監督が