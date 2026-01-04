「有力馬次走報」(３日)有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ディセンバーＳを制したドラゴンブースト（牡４歳、栗東・藤野）はプロキオンＳ（２５日・京都、ダート１８００メートル）でダート初挑戦。チャンピオンズＣ９着のセラフィックコール（牡６歳、栗東・寺島）も同レースへ向かう。京王杯２歳Ｓ１３着の僚馬シーミハットク（